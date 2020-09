Highlights e gol Lazio-Vicenza 3-2: amichevole 2020 (VIDEO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Lazio-Vicenza, match amichevole che chiuderà il ritiro di Auronzo di Cadore per i biancocelesti. Buona partenza nel primo tempo per gli uomini di Simone Inzaghi in vantaggio al 13′ con il gol di Manuel Lazzari su assist di Correa. Ma prima Ierardi, poi Gori firmano la rimonta fino al 2-1. Nel finale della prima frazione di gioco c’è la risposta della Lazio. Al 44′ Scoppa stende Caicedo in area, è rigore: Luis Alberto non sbaglia dagli undici metri. Nella ripresa c’è il sigillo di Luis Alberto per il 3-2. Leggi su sportface

