Gattuso: “I gol di Osimhen non contano, l’importante è che si sia già integrato” (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo la vittoria sul Teramo in amichevole (4-0), ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato l’allenatore azzurro, Rino Gattuso. “La cosa più importante è vedere la gente che è tornata a vedere le partite. Si respira un’aria diversa perché il calcio senza tifosi è un altro sport. Noi abbiamo lavorato tanto. Dispiace aver perso 13 giocatori per le Nazionali. Ma siamo fortunati per aver lavorato in un strutture del genere qui a Castel di Sangro. Grazie a tutte le persone che si sono messe a disposizione”. Su Osimhen: “Penso che Victor sia un ragazzo tranquillo che deve lavorare tanto per giocare ad altissimi livelli. Ha una grande fisicità e quindi non può accontentarsi. È tecnico a modo suo ma deve farsi trovare sul pezzo. Questi gol non contano ... Leggi su ilnapolista

napolista : Gattuso: “I gol di Osimhen non contano, l’importante è che si sia già integrato” A Radio Kiss Kiss Napoli: “Lozano?… - Fprime86 : RT @SkySport: Napoli-Teramo 4-0, tre gol di Osimhen. Conferme in amichevole per Gattuso - ChidiOfficial : RT @SkySport: Napoli-Teramo 4-0, tre gol di Osimhen. Conferme in amichevole per Gattuso - SkySport : Napoli-Teramo 4-0, tre gol di Osimhen. Conferme in amichevole per Gattuso - sportli26181512 : Napoli-Teramo 4-0, tre gol di Osimhen. Conferme in amichevole per Gattuso: Nell'amichevole disputata a Castel di Sa… -