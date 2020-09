Friuli Doc 2020. I luoghi della festa (Di venerdì 4 settembre 2020) Vini, vivande, vicende e vedute, in una parola: Friuli DOC, anche quest’anno pronto a celebrare la nostra regione, nella splendida atmosfera offerta da Udine. L’ormai tradizionale evento torna a stuzzicare curiosità, gusti e piaceri per permettere ancora una volta di apprezzare le bellezze, le peculiarità e le prelibatezze di una terra ricca e ospitale. LOGGIA DEL LIONELLOGLI INCONTRI Le eccellenze del territorio, un viaggio nei sapori e nei profumi, le storie di donne e uomini del Friuli e un gioco dell’oca con i simboli della tradizione.PIAZZA DUOMOWELCOME…IN CARNIA!Le Antiche Tradizioni e i Mille Sapori della Cucina Carnica: il Frico, i Cjarsons, i Blecs, lo Speck e la Birra di Sauris, la Trota, la Polenta e il Prosciutto. I Formaggi: la Scueta, la Ricotta, il Formaggio ... Leggi su udine20

