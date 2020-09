Firenze. Piano straordinario per la fase 3 (Di venerdì 4 settembre 2020) Apertura anticipata della ztl limitata a due direttrici su diciannove (dalla porta di lungarno Vespucci/ponte Vespucci e dalla porta di via della Scala/Santa Caterina da Siena) per facilitare l’accesso al centro storico in una fase delicata per la vita cittadina e per le attività economiche a causa delle conseguenze della pandemia, e circa 1500 posti auto a basso costo per venire incontro alle esigenze di parcheggio dei cittadini. Queste le novità di una delibera approvata oggi dalla giunta su proposta dell’assessore alla mobilità. Le misure dureranno fino a fine settembre. I due varchi saranno aperti dalle ore 16, dal lunedì al venerdì. Per parcheggiare il Comune ha raggiunto due accordi: uno con Firenze Parcheggi – per quanto riguarda il posteggio sotto la stazione di Santa Maria Novella – e ... Leggi su laprimapagina

Apertura anticipata della ztl limitata a due direttrici su diciannove (dalla porta di lungarno Vespucci/ponte Vespucci e dalla porta di via della Scala/Santa Caterina da Siena) per facilitare l’access ...

Pd-Renzi, la guerra dei sondaggi Giani: la sinistra si svegli o si perde

Il centrosinistra spaventato sceglie la chiamata al voto utile e accende la guerra dei sondaggi. Nell’ultimo giorno in cui è possibile — per legge — la pubblicazione delle rilevazioni, la campagna ele ...

Il centrosinistra spaventato sceglie la chiamata al voto utile e accende la guerra dei sondaggi. Nell'ultimo giorno in cui è possibile — per legge — la pubblicazione delle rilevazioni, la campagna ele ...