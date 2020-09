Fingono di appartenere a un'associazione per la ricerca e rubano in casa di un malato di Sla (Di venerdì 4 settembre 2020) Sono riuscite a entrare nell’abitazione di una famiglia di Matera - di cui uno dei componenti è affetto dalla Sla - fingendo di appartenere a un’associazione che sostiene la ricerca sulla Sclerosi laterale amiotrofica e poi hanno rubato 500 euro in contanti e due carte bancomat con cui hanno effettuato due prelievi di denaro.Stando alla ricostruzione, le donne si sono presentate a casa di un 92enne che vive con la moglie e due figli. Mentre una distraeva i presenti, la complice è entrata nella stanza dove è si trovava l’uomo ammalato e ha forzato il cassetto di un mobiletto, rubando i 500 euro e le due carte bancomat. Le due donne - due badanti di origine georgiana, una di 48 anni e l’altra di 35 - sono state però scoperte, arrestate e poste ai ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Fingono di appartenere a un'associazione per la ricerca e rubano in casa di un malato di Sla - tinas48 : RT @HuffPostItalia: Fingono di appartenere a un'associazione per la ricerca e rubano in casa di un malato di Sla - MaxRibaudo : RT @HuffPostItalia: Fingono di appartenere a un'associazione per la ricerca e rubano in casa di un malato di Sla - doddy610 : RT @HuffPostItalia: Fingono di appartenere a un'associazione per la ricerca e rubano in casa di un malato di Sla - HuffPostItalia : Fingono di appartenere a un'associazione per la ricerca e rubano in casa di un malato di Sla -

Ultime Notizie dalla rete : Fingono appartenere Fingono di appartenere ad associazione di ricerca contro la Sla e derubano una famiglia Basilicata24 Fingono di appartenere a un'associazione per la ricerca e rubano in casa di un malato di Sla

Sono riuscite a entrare nell’abitazione di una famiglia di Matera - di cui uno dei componenti è affetto dalla Sla - fingendo di appartenere a un’associazione che sostiene la ricerca sulla Sclerosi lat ...

Oltre Free Press – Quotidiano di Notizie Gratuite

Nella tarda serata del 1° settembre, i Carabinieri della Compagnia di Matera hanno arrestato due donne di origine georgiana, rispettivamente di 48 e 35 anni, entrambe badanti, di cui una già nota alle ...

Sono riuscite a entrare nell’abitazione di una famiglia di Matera - di cui uno dei componenti è affetto dalla Sla - fingendo di appartenere a un’associazione che sostiene la ricerca sulla Sclerosi lat ...Nella tarda serata del 1° settembre, i Carabinieri della Compagnia di Matera hanno arrestato due donne di origine georgiana, rispettivamente di 48 e 35 anni, entrambe badanti, di cui una già nota alle ...