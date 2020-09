Dolori addominali, partorisce un’ora dopo aver scoperto di essere incinta (Di venerdì 4 settembre 2020) Una giovane donna si lamenta con i medici di sentirsi ‘gonfia’ e avere Dolori addominali, scopre di essere incinta e partorisce un’ora dopo. Una giovane donna è stata ammessa al pronto soccorso di un ospedale a Lancaster a causa di forti Dolori addominali sperimentati dalla notte precedente. Tasha Davies, di 28 anni, è rimasta sconvolta … L'articolo Dolori addominali, partorisce un’ora dopo aver scoperto di essere incinta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LaraMastra : A #Berlusconi auguro di rimettersi presto ma qualcuno mi deve spiegare perché lui avanti e indietro per ospedali e… - GiuseppinaGius6 : Non è vero.....sono venuti dal mio babbo per controllare i dolori addominali e sono arrivati solo con la mascherina… - angy_cocco : Riassunto : ora meglio state tranquilli Ma ho avuto dolori addominali dopo un esercizio, sudori freddi a cascata,… - piobulgaro : ? ULTIM’ORA - Ragazza morta a causa di alcuni dolori addominali: arrivati i risultati dell'autopsia! Ecco cosa è e… - astutoporticato : diocane cafferino tattico più succo di frutta così tardi non è stata una combo ottimale ho dolori addominali ma dev… -