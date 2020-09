DayDreamer, anticipazioni 4 settembre: Sanem bacia Can (Di venerdì 4 settembre 2020) anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 4 settembre, di DayDreamer: Deren fa ubriacare Sanem che bacia Can nel bosco. Intanto Emre ha un brutto incidente DayDreamer va in onda su Canale 5 alle 14.40. la trama della puntata di oggi: Deren fa ubriacare Sanem e la ragazza, alticcia, bacia Can nel bosco. Al campeggio si presenta Emre, che comunica a Can di aver ottenuto le quote dell’azienda appartenentiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

