Danimarca-Belgio (Nations League, 5 settembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 4 settembre 2020) A Copenaghen è di scena il Belgio nel gruppo 2 della Lega A di Nations League che probabilmente sarà un testa a testa con l’Inghilterra di Southgate. La squadra di Roberto Martinez era tra le candidate più accreditate per la vittoria agli Europei spostati al 2021 e insieme all’Italia è stata l’unica nazionale a vincere … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Quarant’anni fa si tennero le Olimpiadi di Mosca. L’attesa era stata grande in tutto il mondo, con migliaia di atleti che da anni si preparavano a gareggiare. Poi, nel giorno di Natale del 1979, arriv ...

L’Italia di Enzo Bearzot…

Tutti ricordano l’esaltante cavalcata tra Barcellona e Madrid dell’Italia campione del Mondo nel 1982. Ma pochi hanno ancora in mente come gli azzurri arrivarono a quel Mundial dove, alla vigilia, dov ...

