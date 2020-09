Coronavirus Lombardia: il bollettino di oggi 4 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo i 228 contagi di ieri la situazione dei casi di positivi al Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione: articolo in aggiornamento I dati di ieri sul Coronavirus in Lombardia Leggi anche: Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 4 settembre L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+60), e zero contagi a Sondrio. A fronte di 14.077 tamponi effettuati sono 22… - Agenzia_Ansa : #coronavirus il 'paziente 1' torna a giocare a calcio in occasione del raduno di oltre 120 sindaci a #Codogno… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele per accertamenti #silvioberlusconi - LMtredici : #coronavirusitalia #coronavirus #Covid_19 #COVID19 #COVID19italia 04/09 h16 45 manca dato tamponi Veneto e… - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirusitalia #coronavirus #Covid_19 #COVID19 #COVID19italia Dati 4 settembre Lombardia #lombardia 337 casi 6 decessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Coronavirus Lombardia, 228 nuovi casi nelle ultime 24 ore. DIRETTA Sky Tg24 COVID-19: PILONI E ROZZA (PD), REGIONE CONFERMA VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI DA NOVEMBRE. CONFERMATE NS PREVISIONI

COVID-19: PILONI E ROZZA (PD), CIRCOLARE DELLA REGIONE CONFERMA CHE LE VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI PARTIRANNO SOLO DA NOVEMBRE. “PURTROPPO LE NOSTRE PREVISIONI VENGONO CONFERMATE” “La campagna vaccina ...

Bollettino Coronavirus Italia Min. Salute/ Dati 4 settembre: media di 1280 casi al dì

Bollettino Coronavirus Italia, i dati del Ministero della Salute del 4 settembre: ancora una volta è la Lombardia la regione più colpita Staziona ormai stabilmente sopra le mille unità il numero di co ...

COVID-19: PILONI E ROZZA (PD), CIRCOLARE DELLA REGIONE CONFERMA CHE LE VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI PARTIRANNO SOLO DA NOVEMBRE. “PURTROPPO LE NOSTRE PREVISIONI VENGONO CONFERMATE” “La campagna vaccina ...Bollettino Coronavirus Italia, i dati del Ministero della Salute del 4 settembre: ancora una volta è la Lombardia la regione più colpita Staziona ormai stabilmente sopra le mille unità il numero di co ...