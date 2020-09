Conclusione contratto con SMS: meccanismo e giurisprudenza sul punto (Di venerdì 4 settembre 2020) Molto spesso ci si interroga sui rapporti intercorrenti tra norme giuridiche e nuove tecnologie, cercando di capire se le prassi moderne possano essere compatibili, o meno, con il dettato di un articolo del Codice Civile o di qualche altra legge. Qui di seguito vogliamo vedere da vicino una questione pratica senza dubbio interessante e che merita risposta: può un sms, ovvero un messaggio inviato dal cellulare o smartphone, costituire la prova della Conclusione di un contratto, ovvero della sua stipula? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla multa per guida con cellulare, quando scatta e come farla annullare, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Conclusione contratto: quando si verifica? La prassi in ambito contrattuale si sta progressivamente accostando alla ... Leggi su termometropolitico

pachukan1s : @lbertozzi Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Conclusione contratto Nullo il contratto di fideiussione conforme al modello ABI censurato dall'Antitrust Il Quotidiano Giuridico Appalti, l'Adunanza Plenaria fa chiarezza sugli obblighi dichiarativi dei partecipanti alla gara

La recente Adunanza Plenaria n. 16 del 28 agosto u.s. (testo in calce) rappresenta probabilmente l’intervento interpretativo definitivo volto a fare chiarezza sulla falsità latamente intesa delle info ...

Berco verso il nuovo contratto a Copparo: «Più merito che automatismi»

L’azienda presenta il suo integrativo: «Tempi duri, anni Settanta da superare». La trattativa sindacale parte venerdì. E sarà cassa integrazione fino a dicembre COPPARO. «Serve uno strumento adeguato ...

La recente Adunanza Plenaria n. 16 del 28 agosto u.s. (testo in calce) rappresenta probabilmente l’intervento interpretativo definitivo volto a fare chiarezza sulla falsità latamente intesa delle info ...L’azienda presenta il suo integrativo: «Tempi duri, anni Settanta da superare». La trattativa sindacale parte venerdì. E sarà cassa integrazione fino a dicembre COPPARO. «Serve uno strumento adeguato ...