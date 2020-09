Catania, Pellegrino: “La scelta di Raffaele vi spiego come è nata” (Di venerdì 4 settembre 2020) Da Lucarelli a Raffaele il Catania ha voltato pagina affidando la panchina a un tecnico emergente. Maurizio Pellegrino, direttore dell'area tecnica del Catania, intervenuto ai microfoni di TuttoC.com, ha parlato della scelta di mister Giuseppe Raffaele per la panchina rossoazzurra: "Ho sempre pensato che Raffaele dovesse essere l'allenatore del Catania. In primis perché ha sempre esibito un calcio molto propositivo, brillante, che ci piace. L'altro valore aggiunto è che ha ottimizzato, con una valorizzazione generale, tutto ciò che ha allenato, dai più giovani ai meno giovani. Credo sia arrivato il momento che il Catania possa giocare da Catania, cioè possa entrare in campo ... Leggi su itasportpress

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo mister del Calcio Catania, Giuseppe Raffaele, l’amministratore unico della società etnea, Nico Le mura, ha tracciato un bilancio dopo il pr ...

