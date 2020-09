Caso Parisi: i messaggi di Viviana al padre (Di venerdì 4 settembre 2020) Il giallo di Caronia continua ad infittirsi: trovati alcuni messaggi di Viviana Parisi indirizzati al padre Continua a far discutere il Caso di Viviana Parisi, la donna che, lo scorso 3 agosto, è scomparsa con il figlio Gioele nelle campagne di Caronia, dopo aver avuto un incidente in una galleria della Palermo-Messina. Quello, infatti, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

NewSicilia : Adesso questi resti sono stati trasferiti all’Istituto di Medicina Legale di #Messina per le successive analisi.… - OgniMattinaTV8 : ULTIME NOTIZIE SUL CASO #CARONIA Gioele era ancora vivo dopo l’incidente? Le ultime sul giallo di Viviana Parisi ra… - tweetnewsit : Al vaglio il contenuto dei dispositivi di Viviana Parisi, trovata senza vita nei boschi di Caronia: nuovi accertame… - RobertaGisotti : Caso #gioele l'Ordine dei giornalisti batte un colpo. Il pianto del padre non è una notizia. - ChiaraBuccini : Caso Parisi e piccolo Gioele, Verna: sì alla cronaca ricordando le carte deontologiche -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Parisi

In un’intervista il fratello di Viviana Parisi, Roberto, smentisce le voci secondo cui la sorella stesse vivendo in uno stato di psicosi. In questi ultimi giorni, specie sui giornali, ha preso corpo l ...I nuovi frammenti di ossa rinvenuti a Caronia sono simili a una mascella. Sono stati trovati nella zona compresa tra il traliccio, dove è stato rinvenuto il cadavere di Viviana Parisi, e il luogo dove ...