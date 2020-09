Call of Duty Black Ops: Cold War in un video leak del multiplayer che svela una nuova modalità (Di venerdì 4 settembre 2020) Prima del suo annuncio ufficiale programmato per la prossima settimana, il 9 settembre, sembra essere trapelato online il primo filmato del multiplayer di Call of Duty Black Ops: Cold War.Postato su Reddit poche ore fa, il filmato mostra una partita multiplayer in una nuova modalità di gioco in cui una squadra deve difendere i VIP mentre l'altra cerca di salvarli. Tutto si svolge su una mappa che sembra essere Miami.Oltre a una nuova modalità di gioco, ci sono una serie di altre modifiche al gameplay, in particolare un cambiamento nel time to kill. Tra Modern Warfare e Cold War, i giocatori hanno ricevuto un enorme aumento della salute, quindi i nemici saranno più difficili da eliminare. Altre importanti modifiche ... Leggi su eurogamer

