Bierhoff: «Abbiamo lasciato partire Havertz per il suo bene e quello del Leverkusen» (Di venerdì 4 settembre 2020) Oliver Bierhoff, direttore tecnico della Germania, ha parlato della partenza di Kai Havertz per l’Inghilterra. Le sue parole Oliver Bierhoff, direttore tecnico della Germania, ha parlato della partenza di Kai Havertz per l’Inghilterra dove firmerà il suo nuovo contratto con il Chelsea. «Avremmo certamente preferito se fosse stato concentrato sulla Nazionale. Ma ci rendiamo conto dell’importanza del Leverkusen e di Kai di chiudere l’affare senza correre rischi. È comunque un onore per il calcio tedesco quando un nostro giovane calciatore è richiesto da un top club. L’esperienza che questi giocatori faranno all’estero porterà dei benefici anche alla nazionale tedesca». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

