Bake Off 2020 del 4 settembre | eliminata Chiara video e streaming

La puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 4 settembre, ha visto l'eliminazione di Chiara. A giudicare la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara, con l'aggiunta della new-entry Csaba dalla Zorza. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (MB). Per questa prima puntata il meccanismo è stato diverso dal solito. I 16 concorrenti sono stati divisi in due batterie e ognuno ha dovuto presentare una torta curriculum, ossia un dolce che li rappresentasse. Le torte di ciascun pasticcere sono state giudicate dalla giuria e i peggiori di ciascuna batteria hanno avuto un grembiule rosso. Gli aspiranti pasticceri con il grembiule rosso si sono sfidati in un'ulteriore Prova

