Avellino, Cianco: “Sono bastate due parole per convincermi”. Bernardotto: “Sono carico” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSturno (Av) – Continua la girandola di presentazioni in casa Avellino. E’ stato il giorno di Simone Ciancio e Gabriele Bernardotto. “Mi trovo bene – sottolinea Ciancio – Il gruppo si sta amalgamando al meglio nonostante siamo ancora all’inizio. Il mister ci tiene tutti sulla corda. Stiamo lavorando bene sul 3-5-2, ma io posso fare sia il quinto di centrocampo che il terzo – ammette – Sono a disposizione del mister. Sono ruoli che ho già ricoperto in carriera”. “Ho giocato in piazze ambiziose del calibro di Avellino – continua – La trattativa è cominciata cinque giorni prima che firmassi. Il mister ci ha messo poco a convincermi, sono bastate due parole. Non potevo dire no ad una ... Leggi su anteprima24

NewsTuttoC : UFFICIALE - Avellino, contratto annuale per Simone Cianco -