Anthony Hopkins in isolamento da 178 giorni: “Ammetto di essere impazzito”. Il video ironico diffuso dall’attore di Hollywood (Di venerdì 4 settembre 2020) Il premio Oscar, Anthony Hopkins, posta un video ironico sui suoi social nel quale parla con un cane finto:”Ammetto di essere impazzito”. L’attore, 87 anni, è chiuso in casa da 178 giorni, per evitare qualsiasi contagio di coronavirus video Twitter/Anthony Hopkins L'articolo Anthony Hopkins in isolamento da 178 giorni: “Ammetto di essere impazzito”. Il video ironico diffuso dall’attore di Hollywood proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

