A luglio in calo l'indice del disagio sociale (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Misery Index di Confcommercio, l'indice del disagio sociale, rallenta a luglio. Si è infatti attestato su un valore stimato di 24,1, in ridimensionamento di 2 punti rispetto a giugno.“Il ridimensionamento dell'area del disagio sociale, rilevato negli ultimi due mesi rispetto ai picchi raggiunti ad aprile e maggio, difficilmente potrà configurarsi come l'inizio di una fase di rapido ritorno sulle posizioni di inizio anno – sottolinea Confcommercio -. La situazione, soprattutto sul versante delle attività delle imprese del terziario che operano nel turismo, rimane molto difficile e complessa. Vi è ancora un'ingente quota di lavoratori il cui reddito è sostenuto dalla cassa integrazione e dai fondi di ... Leggi su iltempo

francescoseghez : L'andamento dell'occupazione tra febbraio e luglio mostra come i giovani tra i 15 e i 34 anni siano i più penalizza… - francescoseghez : 1) Dopo quattro mesi di calo torna a crescere il numero degli occupati. A luglio 2020 +85 mila occupati. Nel trimes… - CdT_Online : Il settore alberghiero nel nostro cantone registra un aumento del 12% rispetto allo stesso mese del 2019, ma in Svi… - niccolopoletto : RT @Keynesblog: Le terapie intensive nell'ultimo mese. Si nota la notevole impennata legata al calo di attenzione a luglio e agosto. Tra 10… - consumatorirt : RT @toscananotizie: #salute #toscana ?? Emergenza sangue, ad agosto donazioni in calo. L'invito è quello di andare a donare, chiunque può fa… -

Ultime Notizie dalla rete : luglio calo Assaeroporti: passeggeri in calo anche a luglio Teleborsa Turismo: -26% in luglio, sono mancati gli ospiti stranieri

NEUCHÂTEL - Si conferma anche in luglio il momento difficile per il settore alberghiero elvetico: i pernottamenti sono stati 3,4 milioni, il 26% in meno dello stesso mese del 2019. Ticino e Grigioni s ...

A luglio in calo lindice del disagio sociale

ROMA (ITALPRESS) - Il Misery Index di Confcommercio, l'Indice del Disagio Sociale, rallenta a luglio. Si é infatti attestato su un valore stimato di 24,1, in ridimensionamento di 2 punti rispetto a ...

NEUCHÂTEL - Si conferma anche in luglio il momento difficile per il settore alberghiero elvetico: i pernottamenti sono stati 3,4 milioni, il 26% in meno dello stesso mese del 2019. Ticino e Grigioni s ...ROMA (ITALPRESS) - Il Misery Index di Confcommercio, l'Indice del Disagio Sociale, rallenta a luglio. Si é infatti attestato su un valore stimato di 24,1, in ridimensionamento di 2 punti rispetto a ...