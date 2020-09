Vettel, l'ultima gara a Monza: 'Vincere di più con la Ferrari mi sarebbe piaciuto' (Di giovedì 3 settembre 2020) Rabbia Leclerc, la parolaccia via radio, durante il Gp del Belgio, fa il giro del web 1 settembre 2020 Formula 1, Mondiale 2020: il nuovo calendario con tutte le date, aggiornate, dei Gp 26 agosto ... Leggi su today

FormulaPassion : #F1 | #Vettel, ultima Monza da ferrarista #ItalianGP - rampante_il : SEBASTIAN VETTEL Questo fine settimana sarà l’ultima a Monza in rosso Grazie di tutto ‘ 2015 / 2020 - g_old_maind : Venerdì avrei dovuto essere lì, a Monza, su quegli spalti a tifare e gridare... Avrei visto correre Vettel su una F… - ClubAlfaIt : Sebastian Vettel: a Monza per l’ultima volta con la Scuderia #Formula1 - simoxeyy : @Giuly9810 Sono molto felice di andarmene così che l’ultima vittoria Ferrari resti la mia. Sebastian Vettel giovedì ore 16.45 -

Anche il Principino ha perso le staffe. Nessuno, in una situazione del genere, avrebbe avuto l’aplomb e il sangue freddo per fare diversamente. Sulla pista considerata l’università delle velocità, dov ...(ANSA) - MILANO, 03 SET - "Speriamo di poter tornare alla normalità però sappiamo anche che questo tipo di piste per la loro natura ci danneggiano. Siamo qui a lottare anche per i tifosi. Cercheremo d ...