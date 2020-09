USA Breaking news del 3 settembre 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Oggi, 3 settembre, ci giungono nuove notizie dagli USA. Last news del 3 settembre Vaccino USA sarà pronto a novembre Il CDC ha comunicato alle autorità sanitarie americane e alle 5 maggior città statunitensi di prepararsi alla distribuzione del vaccino anti-covid per gli operatori sanitari e i gruppi più a rischio. Tale avvenimento sarebbe tra … Leggi su periodicodaily

