Temptation Island 2020: Tutti I Segreti Sulle Sei Coppie! (Di giovedì 3 settembre 2020) Temptation Island: la nuova edizione del reality show sta per partire ed emergono già molti dettagli sulla vita delle coppie. Ecco Tutti i dettagli su di loro. Sta per iniziare la nuova edizione di Temptation Island, condotta da Alessia Marcuzzi. Dopo alcuni dubbi, dato che si credeva che potesse essere un’edizione Vip, si è deciso nuovamente di scegliere concorrenti che non sono noti al pubblico. I nomi ora sono stati Tutti confermati ed ecco tutto quello che c’è da sapere su di loro. Temptation Island: nomi e vita delle nuove Coppie! Sofia Nesci e Amedeo Bianconi: Una delle prime coppie ufficiali di Temptation Island è quella formata da Sofia Nesci e ... Leggi su uominiedonnenews

irreverent_the : Sorry not sorry, ma la TL piena di #trashitaliano e minchiate di Uomini e Donne #uominiedonne, cornuti e Temptation… - CIAfra73 : Ai pacchi per #MariaDeFilippi ha provveduto #StefanoColetta: contro la première di #TuSiQueVales e di #TemptationI.… - lorenzovmedici : @biancademedicii @clariceorsini_ adesso hai capito perché ultimamente siamo tranquilli? stiamo conservando il drama per temptation island?? - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Montalbano raddoppia. Non solo contro Tu Si Que Vales (sabato 12) ma anche contro Temptation Island (mercoledì 9). - bubinoblog : Montalbano raddoppia. Non solo contro Tu Si Que Vales (sabato 12) ma anche contro Temptation Island (mercoledì 9). -