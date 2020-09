Sky o DAZN? Serie A, il programma delle prime 4 giornate (Di giovedì 3 settembre 2020) Sky o DAZN? Ecco dove vedere le partite della nuova Serie A 2020/21. Vi proponiamo di seguito il programma anticipi e posticipi delle prima 4 giornate con tanto di emittenti assegnate. Sky o DAZN, dove giocherà questa volta la nostra squadra del cuore? Sarà questa la domanda che ci porremo di settimana in settimana a … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Sarà Fiorentina-Torino, sabato 19 settembre alle 18, ad aprire il campionato di serie A 2020-2021. Lo ha annunciato la Lega che ha diffuso il programma di anticipi e posticipi delle prime quattro gior ...

Dove vedere in diretta tv, in chiaro e in streaming le partite del campionato di Serie A 2020-2021 sui canali di Sky Sport e DAZN. Ecco dove verranno trasmesse le gare di Juventus, Inter, Napoli, Mila ...

