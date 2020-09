Scontrino elettronico: le modalità per inviare i corrispettivi telematici (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Italia purtroppo è detentrice di un triste primato: è il primo paese europeo per evasione fiscale. Nel 2019 la società inglese Tax Research LLP ha condotto uno studio sui reati finanziari, mettendo in evidenza che il Bel Paese svetta nella classifica sull’evasione fiscale. Si parla di circa 190 miliardi di euro di tasse non pagate, corrispondenti a circa il 23% delle entrate tributarie dello Stato. In altre parole, per ogni euro riscosso dal Fisco, se ne perdono circa 23 centesimi. Sul podio insieme all’Italia troviamo la Germania (125,1 miliardi di euro) e la Francia (117,9 miliardi di euro). Per cercare di mettere un freno a questa incresciosa situazione, l’Esecutivo ha deciso di approvare e introdurre alcune misure qualitative. Sono quindi entrate a far parte dello scenario quotidiano la fattura e lo Scontrino ... Leggi su quotidianpost

Dopo i tanti ritardi di questi mesi, il bonus bici sembra avere finalmente una data certa di partenza. Il Ministero dell’Ambiente ha reso noto che da novembre sarà attivo il bonus mobilità. Vediamo co ...

Un rimborso retroattivo (per gli acquisti già effettuati a partire dal 4 maggio scorso) o un voucher sconto elettronico (per quelli ancora ... digitale Spid e della fattura d’acquisto, o lo scontrino ...

