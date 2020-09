Scandaloso Pd, Giorgia Meloni si abbatte sulla legge salva-inciucio (Di giovedì 3 settembre 2020) Giorgia Meloni contro lo scandalo Pd. E il ritorno alla legge proporzionale che porterebbe l'Italia indietro nel tempo. In un momento di crisi come questo ci vuole ben altro. «In un momento nel quale l'Italia rischia che quasi il 40% delle sue aziende non sopravviva, la priorità della maggioranza è riscrivere la legge elettorale. abbattere una legge elettorale fatta dal Pd che adesso il Pd considera indegna, per fare un'altra legge indegna fatta sempre dal Pd. Io credo che sia Scandaloso e credo che sia Scandaloso che la sinistra e i 5 stelle ci vogliano riportare nel proporzionale, cioè un sistema che è una legge salva inciucio». ... Leggi su iltempo

