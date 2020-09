Ritorna eMule in una nuova versione beta dopo 10 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) dopo oltre dieci anni gli sviluppatori di eMule hanno aggiornato lo storico programma P2P. Da alcuni giorni è disponibile sul sito della community responsabile degli sviluppi di eMule una nuova versione del software. È la versione beta 0.60a, che dovrebbe in breve andare a sostituire la release attuale, la 0.50a, non più aggiornata dal 7 aprile 2010. La notizia circola già da alcune settimane sui forum di appassionati presenti nella community che sostiene questa popolare applicazione degli anni Duemila. Dominante in quegli anni e poi progressivamente caduto in disuso, eMule è stato per lungo tempo il più famoso programma per scaricare file. ... Leggi su bloglive

