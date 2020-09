Omceo Roma: attenzione a termometri infrarossi, vanno controllati (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma – “Se sono sempre affidabili i termometri digitali a infrarossi? Ovviamente devono essere tarati bene e chi prende la temperatura deve essere a conoscenza delle norme”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito all’affidabilita’ dei termometri digitali a infrarossi. “Bisogna acquistare quelli professionali, di qualita’ e certificati- prosegue Magi- Poi vanno settati, monitorati e manutenuti cosi’ come qualsiasi strumento elettronico. Penso alle apparecchiature radiologiche, che devono essere tarate su fantocci perche’ non funzionano sempre nello stesso modo, o agli autovelox, che dopo un po’ si starano”. I ... Leggi su romadailynews

