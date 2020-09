Napoli, Matteo Politano è prudente: “Non bisogna aspettarsi tutto e subito da Victor Osimhen” (Di giovedì 3 settembre 2020) Matteo Politano, esterno azzurro arrivato nel mercato di gennaio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento del Napoli. “Osimhen è di grandissima prospettiva, è un bravo ragazzo e deve lavorare col calma. Non bisogna aspettarsi tutto e subito, viene da un campionato che è diverso da quello italiano. Ha potenziale, sta a lui metterlo in atto. Noi siamo felici di averlo in squadra e gli daremo una mano.Se può diventare un attaccante di grande livello? È il nostro augurio, è di prospettiva ed ha grande gamba. È incontenibile, noi dovremmo metterlo a suo agio. Il calendario? Ho guardato anch’io la data della sfida alla Juve, sappiamo che è l’eterna rivale. Prima, però, ... Leggi su calciomercato.napoli

GhostJR__ : @AntonioBatigol @titty_napoli Hanno decisamente sbagliato posizione: la faccia di Matteo andava direttamente sulla… - speecialneeds : RT @flowofhappyness: NAPOLI FOOD PORN - a thread Pizza a portafoglio, Di Matteo - news24_napoli : CDM – Politano cerca il riscatto! Matteo ha un obiettivo ben preciso per… - matteo_nocchi : RT @juventusfans: Juventus-Sampdoria Roma-Juventus Juventus-Napoli Le prime 3 - matteo_milan91 : Ma il Napoli terzo perché hahahaha gli diamo 10 punti -