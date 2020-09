Marta Fascina, fidanzata di Silvio Berlusconi, è positiva al Covid-19 (Di giovedì 3 settembre 2020) Marta Fascina è positiva al Covid-19 . La fidanzata di Berlusconi è risultata anche lei positiva dopo il Cavaliere e alcuni suoi familiari. L'esito del tampone positivo è arrivato questa mattina e sin ... Leggi su leggo

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Tampone effettuato nella notte, esito positivo - Corriere : Berlusconi positivo, contagiata anche la fidanzata Marta Fascina: «focolaio» a Villa Certosa - HuffPostItalia : Dopo Berlusconi, positiva al Covid anche la compagna Marta Fascina - ladyrosmarino : RT @petergomezblog: Marta #Fascina, anche la fidanzata di Silvio #Berlusconi è positiva al Covid. La deputata era in #Sardegna con lui http… - ladyrosmarino : RT @FQLive: #ULTIMORA #Berlusconi, anche la fidanzata Marta Fascina è positiva al tampone -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Fascina

Anche Marta Fascina è positiva al Covid-19. La deputata di FI e compagna di Silvio Berlusconi è in isolamento ad Arcore insieme al Cav, si apprende da fonti qualificate. Intanto si cerca di capire com ...Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...