Lovren: «CR7 pericoloso anche a 40 anni» – VIDEO (Di giovedì 3 settembre 2020) Lovren: «Guardate i numeri di Ronaldo. Sarà pericoloso anche a 40 anni». Le dichiarazioni del difensore della Croazia Dejan Lovren, difensore della Croazia, ha parlato di Cristiano Ronaldo in vista della sfida di Nations League contro il Portogallo. «Cristiano Ronaldo non ha bisogno di parole. Ha giocato al top per 15 anni. Ronaldo è il migliore giocatore nella storia recente del calcio. Ogni anno dà la dimostrazione di essere una macchina. Merita assoluto rispetto, quello che fanno lui e Lionel Messi è fantastico. Sarà veramente dura. Sento persone parlare della sua età ma dovrebbero vedere i suoi numeri e la sua performance sotto porta. Ronaldo è pericoloso sia a 35 ... Leggi su calcionews24

TUTTOJUVE_COM : VIDEO - Lovren: 'CR7 pericoloso anche a 40 anni' -