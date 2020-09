L’influenza quest’anno sarà più grave. E può coesistere con il Coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – “Se quest’anno prendiamo l’influenza e’ possibile che sia piu’ grave, perche’ potremmo prendere in concomitanza anche il Coronavirus e viceversa. C’e’ quindi un rischio aumentato di complicanze, e non perche’ il virus influenzale sia piu’ ‘cattivo’ ma proprio perche’ l’inverno che stiamo per affrontare presenta la somma di questi due virus circolanti”. A tracciare il quadro di quella che sara’ la prossima stagione influenzale e’ Guido Castelli Gattinara, pediatra e infettivologo, presidente della Societa’ italiana di infettivologia pediatrica (Sitip). Leggi su dire

