Inter Vidal, chiusura in settimana? Il cileno può essere a disposizione per il ritiro (Di giovedì 3 settembre 2020) Arturo Vidal si avvicina a grandi passi all’Inter: possibile la chiusura dell’affare già in settimana. I dettagli Arturo Vidal si avvicina a grandi passi all’Inter di Antonio Conte. Come scrive La Gazzetta dello Sport è molto probabile che il cileno risolva il proprio contratto con il Barcellona nel fine settimana. Il club blaugrana non intende infilarsi in un muro contro muro e dovrebbe separarsi dal giocatore in maniera soft. Conte lo aspetta, la svolta low-cost che ha preso il mercato Interista (senza cessioni si compra solo a prezzi di saldo) se non altro gli porterà il fidato “guerriero”. L’inseguimento iniziato già la scorsa estate, ma intensificatosi a gennaio, ... Leggi su calcionews24

