Incentivi auto - Ecobonus, in due giorni "bruciati" 75 milioni (Di giovedì 3 settembre 2020) già conto alla rovescia per mettere le mani sugli Incentivi per le auto con emissioni di anidride carbonica comprese tra 91 e 110 g/km, per le quali lo Stato ha messo a disposizione appena cento milioni di euro rispetto a un pacchetto di aiuti di 500 milioni complessivi. Nei primi due giorni di apertura della piattaforma di prenotazioni sul sito del ministero dello Sviluppo economico, infatti, metà dei fondi risultavano già prenotati.Ipotesi esaurimento a metà settembre. Certo, in questi giorni sono stati inseriti, dalle concessionarie, tutti gli ordini effettuati a partire dal 15 agosto, data di entrata in vigore del decreto del governo, ma anche tenendo conto di questa circostanza il ritmo di erogazione dei contributi, a una media superiore a 3 ... Leggi su quattroruote

