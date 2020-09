Guccini in Note Di Viaggio – Capitolo 2 con Ermal Meta, Vecchioni, Zucchero e molti altri (Di giovedì 3 settembre 2020) Note Di Viaggio – Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente è il secondo volume della raccolta delle più belle canzoni di Francesco Guccini, prodotte e arrangiate da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana. L’annuncio è arrivato a sorpresa ieri, sul palco dei Seat Music Awards in diretta su Rai1 dall’Arena di Verona. Guccini è stato omaggiato dal trio formato da Mauro Pagani, Emma Marrone e Manuel Agnelli sulle Note di L’Avvelenata. 12 tracce in Note Di Viaggio – Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente e il contributo di molti artisti della musica italiana, onorati di essere chiamati a rendere omaggio ... Leggi su optimagazine

Il suo assistente mi raccomanda di fargli un’intervista da scrittore; ma come altro si potrebbe intervistare Francesco Guccini? “Quando mio padre mi domandò: ‘Cosa vuoi fare da grande?’, io risposi se ...

Ultima serata oggi di ‘Folk d’autore’, il Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli all’interno dell’arena nella corte della rocca albornoziana. Ospite d’eccezione Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini, dagl ...

