' Grazie di cuore per avermi aiutata a lottare contro la malattia'

di assunta battistoni Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamento di Assunta Battistoni, abitante a Torrite, nel comune di Castelnuovo Garfagnana, per le cure e le attenzioni ...

«La cifra per permettere a Giulia di essere ricoverata 3 mesi è stata raggiunta e inaspettatamente anche quella per ricoverarla!». La notizia arriva sulla pagina Facebook «Quel nodo che ci lega - Insi ...L’iniziativa rientra nell’ambito del sostegno alla lotta contro la pandemia Covid 19 promosso dalle associazioni Amici dell’Ospedale di Savigliano, Cuore in Mente APS, Amici del cuore di Fossano e Off ...