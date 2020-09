Florenzi: "Dzeko? Sono pronto a dargli una scarpata" (Di giovedì 3 settembre 2020) FIRENZE - " Domani per me Edin è un avversario. Lo saluterò dopo la partita, prima della partita. Nei 90 minuti se ci sarà da dargli una scarpata, gliela si dà tranquillamente, e lui farà lo stesso. ... Leggi su corrieredellosport

tuttosport : #Florenzi accende Italia-Bosnia: '#Dzeko? Pronto a dargli una scarpata' ?? - RaiUno : RT @RaiSport: Domani #ItaliaBosnia @RaiUno ore 20:30 #Florenzi: 'Dzeko? Rivali per 90 minuti, se ci sarà da dargli una scarpata gliela darò… - CronacheTweet : Le parole di @Florenzi alla vigilia dell'esordio in #NationsLeague - RaiSport : Domani #ItaliaBosnia @RaiUno ore 20:30 #Florenzi: 'Dzeko? Rivali per 90 minuti, se ci sarà da dargli una scarpata g… - sportli26181512 : Florenzi: 'Dzeko? Sono pronto a dargli una scarpata': 'Edin sarà un avversario, per 90' saremo nemici. Sono certo c… -