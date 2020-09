Fase 3: associazione Felicita, ‘importante passo avanti sì a visite parenti in Rsa’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) – “E’ un importante passo in avanti verso il ritorno alla normalità. Siamo contenti che l’Iss abbia riconosciuto l’importanza per il benessere degli ospiti delle Rsa di tornare al più presto a visite in sicurezza tra parenti e ospiti. Queste persone vivono degli affetti e dei legami che per loro sono balsamo e speranza di vita, indispensabili e terapeutici per la loro salute. Non prescindibili”. Lo afferma Alessandro Azzoni, presidente di associazione Felicita, associazione per i diritti nelle Rsa.“Sono persone che in questo lunghissimo periodo hanno sofferto troppo. E stanno tuttora vivendo una situazione di isolamento estremamente difficile. Ci auguriamo che si passi subito alla ... Leggi su calcioweb.eu

“Stella Rossa”: torna a Varlungo il festival di Arci Firenze

Torna dal 3 al 5 settembre, dopo il rinvio dello scorso giugno, “Stella Rossa”, il festival di Arci Firenze nello spazio all’aperto del Varlungo, in Via della Funga. Tre serate di musica dal vivo, inc ...

