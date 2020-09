Dl Covid, ok aula Camera con 219 sì, passa al Senato (Di giovedì 3 settembre 2020) L'aula della Camera ha approvato con 219 sì, 126 no e un astenuto il decreto legge di proroga dello stato di emergenza per l'epidemia di Covid. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Leggi su ilfogliettone

