Dalla Ue 677 mln a 436 ricercatori (anche della Federico II). Obiettivo: aiutare le loro ricerche di frontiera (Di giovedì 3 settembre 2020) Dal Consiglio europeo della ricerca (Erc) 677 milioni di euro a 436 ricercatori impegnati in campi di frontiera, dai vaccini al clima all’impatto ambientale delle nanoplastiche fino alla materia oscura nell’universo. Di questi, 20 lavorano in 14 istituzioni italiane. L’ambizioso finanziamento viene dato ai vincitori dell’Erc Starting Grant competition che fa parte del programma di ricerca e innovazione dell’Ue, Horizon 2020. L’Obiettivo è consentire ai ricercatori che sono all’inizio della loro carriera di costruire i propri gruppi per poter condurre le loro ricerche pionieristiche. Dei ricercatori vincitori del finanziamento in Italia, cinque lavorano all’Istituto ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Dalla 677 Dalla Ue 677 mln a 436 ricercatori (anche della Federico II). Obiettivo: aiutare le loro ricerche di frontiera Il Denaro Ricerca, dall'Ue 677 milioni a 436 scienziati: 53 sono italiani

Un contributo economico per aiutare scienziati sul trampolino di lancio della carriera scientifica, per permettere loro di creare un team e condurre ricerche pionieristiche. Il Consiglio europeo della ...

Ue, 677 milioni di euro dall'Erc per 436 ricercatori: 20 in Italia

Torino, 3 set. (LaPresse) - Dal Consiglio europeo della ricerca (Erc) un finanziamento di 677 milioni di euro a 436 ricercatori di università e centri di ricerca europei per condurre ricerche pionieri ...

Un contributo economico per aiutare scienziati sul trampolino di lancio della carriera scientifica, per permettere loro di creare un team e condurre ricerche pionieristiche. Il Consiglio europeo della ...Torino, 3 set. (LaPresse) - Dal Consiglio europeo della ricerca (Erc) un finanziamento di 677 milioni di euro a 436 ricercatori di università e centri di ricerca europei per condurre ricerche pionieri ...