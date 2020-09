Chiusolo sul biodigestore: “L’atteggiamento dei grillini è farsesco” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Appare paradossale, e per certi versi addirittura farsesco, l’atteggiamento tenuto in queste ore dagli esponenti locali del Movimento 5 Stelle a riguardo della centrale a turbogas Luminosa.Nel mentre il ministro grillino dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli autorizza l’inizio dei lavori di realizzazione della centrale a Ponte Valentino, i grillini sanniti tentano maldestramente di attribuire presunte responsabilità al sindaco Clemente Mastella che, quando è partito l’iter, era parlamentare europeo e che oltretutto, dal suo insediamento nel 2016, non ha ricevuto alcun atto o comunicazione che coinvolgesse in qualche modo il Comune di Benevento nell’iter amministrativo per la realizzazione della centrale.Insomma, ancora una volta, l’onorevole Maglione e gli altri esponenti sanniti ... Leggi su anteprima24

