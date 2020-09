C’è Posta Per Te 2021, quando inizia? Via alle registrazioni (Di giovedì 3 settembre 2020) Ai tempi del Coronavirus, un programma come C’è Posta Per Te si può fare? Nei mesi scorsi erano sorti dei dubbi sulla realizzazione della nuova edizione del programma tv più visto di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. Proprio quest’ultima aveva rivelato che non avrebbe registrato le nuove puntate (che di solito vengono preparare già dall’estate precedente alla messa in onda) se non ci fosse stata la possibilità, da parte dei protagonisti delle storie, di abbracciare chi avevano contattato -sempre, ovviamente, in caso di apertura della busta-. Il via alla stagione tv ed il lento rientrare in studio in alcuni programmi del pubblico (seppur distanziati) ha permesso così a Mediaset ed alla Fascino (la casa di produzione del programma, fondata dalla De Filippi e da Maurizio Costanzo) di pensare alla ... Leggi su ascoltitv

AlessiaMorani : C’è posta per #Salvini - betta941 : RT @dedaIux: La più grande parata del secolo quella su Leo Messi. Considerando l'avversario, la posta in gioco, la capacità di Messi di cal… - matteoloc : RT @dedaIux: La più grande parata del secolo quella su Leo Messi. Considerando l'avversario, la posta in gioco, la capacità di Messi di cal… - PalaMatteo : RT @BiondoNik: Cosa c’è dietro l’affaire sulle nomine ai vertici dei Servizi di sicurezza? Quale partita si sta giocando e con quale posta?… - MercPat : RT @BiondoNik: Cosa c’è dietro l’affaire sulle nomine ai vertici dei Servizi di sicurezza? Quale partita si sta giocando e con quale posta?… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista