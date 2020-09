Cava de’ Tirreni, sorteggiati gli scrutatori: tutti i nomi (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Nelle scorse ore la Commissione elettorale comunale ha proceduto, in seduta pubblica e nel rispetto della normativa anti-covid al sorteggio degli scrutatori effettivi e supplenti ed alla relativa assegnazione dei seggi per le prossime consultazioni elettorali amministrative e del referendum del 20 e 21 settembre 2020. “Il sorteggio – fa sapere il Comune – è stato effettuato tra coloro, inoccupati ed iscritti all’Albo Comunale degli scrutatori e che hanno presentato la manifestazione di interesse ad essere sorteggiati, che non abbiano già svolto la funzione di scrutatori alla precedente elezione e che non siano canditati in quelle prossime. L’elenco completo degli ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : Scommettiamo che questa piazza non la vedrete al telegiornale? ?? Grazie Cava de' Tirreni, grazie Campania! Non si m… - matteosalvinimi : ?? DELINQUENTI LANCIANO BOTTIGLIE E SEDIE CONTRO LA POLIZIA A fronte di un mare di gente perbene oggi con la Lega a… - matteosalvinimi : Grazie di cuore a don Alberto per il rosario che ieri mi ha donato a Cava de' Tirreni, un gesto che mi ha scaldato… - zazoomblog : Cava de’ Tirreni sorteggiati gli scrutatori: tutti i nomi - #Tirreni #sorteggiati #scrutatori: - ConfindustriaSa : #Insediamenti produttivi #Agglomerato Industriale #Cava de' Tirreni > In news l'avviso pubblico per raccogliere man… -

Ultime Notizie dalla rete : Cava de’ Caserta, Cava Luserta: Mistero sull'interrogazione, dopo un anno Naim e Apperti pretendono risposte l'eco di caserta