Caso Navalny, Mosca respinge accuse: "Non ci sono basi per sanzioni" (Di giovedì 3 settembre 2020) Mosca, 3 set. (Adnkronos) - Il governo russo ha ribadito la sua estraneità all'avvelenamento del dissidente Alexei Navalny all'indomani delle I test effettuati in Russia non hanno evidenziato tracce di avvelenamento, ha sottolineato Peskov. "I test multipli fatti prima che il paziente fosse mandato a Berlino non hanno evidenziato tracce di avvelenamento. Siamo assolutamente interessati a scoprire cosa è accaduto al paziente ricoverato a Berlino", ha dichiarato ancora Peskov, aggiungendo che la Russia non ha ancora ricevuto dalla Germania le informazioni richieste.

