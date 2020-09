Calciomercato Juventus: Mandragora resta all’Udinese, i dettagli (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato Juventus: Rolando Mandragora rimarrà all’Udinese anche per la prossima stagione. I dettagli Rolando Mandragora rimarrà all’Udinese. La Juventus avrebbe dovuto sborsare 26 milioni per riportare il centrocampista a Torino ma ha scelto di non esercitare il diritto di recompra. Come riporta Sky Sport, dopo l’incontro tra la Juventus e gli agenti, si è stabilito che il giocatore resterà all’Udinese. resta però un’intesa che permetterà alla Juventus di comprare il centrocampista al termine della prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

