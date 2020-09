Boss ai domiciliari per il Coronavirus, la metà è ancora a casa (Di giovedì 3 settembre 2020) La metà dei Boss scarcerati e trasferiti ai domiciliari durante la fase dura dell’emergenza Coronavirus è ancora a casa. Si torna a parlare dei Boss mafiosi scarcerati durante la fase dura dell’emergenza Coronavirus e trasferiti ai domiciliari per motivi di salute. Il caso, come noto, si era trasformato in argomento mediatico e aveva scatenato le proteste contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il problema è che a distanza di mesi la questione è ancora aperta. Boss mafiosi ai domiciliari per il Coronavirus, la metà è ancora a casa Secondo i dati pubblicati da la Repubblica, su ... Leggi su newsmondo

