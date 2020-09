Autostrade - Atlantia crea una nuova società per lo scorporo di Aspi (Di giovedì 3 settembre 2020) La holding infrastrutturale Atlantia compie un primo passo verso la definitiva soluzione dell'empasse sulla questione del riassetto di Autostrade per l'Italia (Aspi). Il consiglio di amministrazione ha, infatti, dato il via libera per procedere con la costituzione della newco che deterrà l'88% del capitale del concessionario: la nuova società si chiamerà Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa"scorporo e quotazione. La creazione della società è funzionale al progetto di scissione parziale e alla successiva quotazione in Borsa previsti nelle more dell'accordo raggiunto a metà luglio col governo per chiudere la controversia sulle concessioni di Aspi dopo il crollo del ponte Morandi. La struttura ... Leggi su quattroruote

