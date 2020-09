Ascolti tv 2 settembre 2020: Vanessa Incontrada e Conti volano (Di giovedì 3 settembre 2020) Gli Ascolti Tv del 2 settembre 2020 hanno visto trionfare i Seat Music Awards su Rai Uno che dalle 20.46 alle 21.19 hanno raccolto 4.160.000 spettatori, il 18.5% di share. A seguire, la prima serata dello show ha conquistato 4.094.000 spettatori (22.2%). La ‘concorrenza’ di Canale 5, con Il Generale Dalla Chiesa, ha impegnato alla … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

