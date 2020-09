‘Amici 20’, il datytime del talent lascia Real time: ecco su che canale lo vedremo! (Di giovedì 3 settembre 2020) Il daytime del talent musicale Amici quest’anno non sarà trasmesso, come di consueto, su Real time. Infatti, a luglio, Discovery aveva annunciato la fine del matrimonio con la striscia del programma di Maria De Filippi, dichiarando di non aver rinnovato il contratto di trasmissione. TvBlog ha recentemente svelato in anteprima che Italia 1 sarà il canale su cui verrà trasmessa la striscia della ventesima edizione del talent. Precisamente, la fascia oraria prescelta è quella del preserale che va dalle 18 alle 20 circa. Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda i membri del corpo docente e della giuria. Siete contenti dello spostamento su Italia 1 del daytime di Amici 20? L'articolo ‘Amici 20’, il ... Leggi su isaechia

