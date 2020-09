A Castel di Sangro, il cardinale Sepe ha parlato in napoletano con Osimhen (Di giovedì 3 settembre 2020) Stamattina, in ritiro a Castel di Sangro, è arrivato ospite il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, che ha benedetto l’inizio della nuova stagione per la squadra di Gattuso. La Gazzetta dello Sport racconta un simpatico siparietto. Il prelato, grande tifoso del Napoli, si è rivolto direttamente al nuovo acquisto del club, Victor Osimhen chiedendogli, in napoletano, di segnare cinque gol in cinque minuti nella prossima partita. “5 gol in 5 minuti, visto che nella prima ne hai segnato 3 in sette!”. Il nigeriano ha sorriso. Avrà capito? L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

sscnapoli : Oggi alle 15:30, presso il Palasport di Castel di Sangro, il Presidente @ADeLaurentiis parteciperà al convegno “Una… - sscnapoli : Graditissima visita del Ministro Costa al ritiro di Castel di Sangro. ?? #ForzaNapoliSempre - tvdellosport : ?? CASTEL DI SANGRO ?? #Napoli: #DeLaurentiis sfida la #Juventus ??? @manuelparlato #Sportitalia - DilectisG : RT @napolista: A Castel di Sangro, il cardinale Sepe ha parlato in napoletano con Osimhen Il prelato ha chiesto al neo-acquisto del Napoli… - napolista : A Castel di Sangro, il cardinale Sepe ha parlato in napoletano con Osimhen Il prelato ha chiesto al neo-acquisto de… -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Sangro Castel di Sangro, De Laurentiis contro la Uefa: "Campionato falsato" Vesuvio Live De Laurentiis: "Milik e Koulibaly in uscita. Io in politica? Solo in un caso..."

"Koulibaly e Milik sono tutti e due in uscita, mercato permettendo. Quindi se il mercato permetterà le uscite di questi due bravissimi calciatori noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà ...

Pescara, Sebastiani: "Arriva Riccardi dalla Roma"

ROMA - C'è un altro indizio, dopo le voci su Suarez alla Juventus, che può far pensare che stia sfumando la trattativa che porterebbe Dzeko in bianconero, Milik alla Roma e alcuni giocatori gialloross ...

"Koulibaly e Milik sono tutti e due in uscita, mercato permettendo. Quindi se il mercato permetterà le uscite di questi due bravissimi calciatori noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà ...ROMA - C'è un altro indizio, dopo le voci su Suarez alla Juventus, che può far pensare che stia sfumando la trattativa che porterebbe Dzeko in bianconero, Milik alla Roma e alcuni giocatori gialloross ...