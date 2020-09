Ylenia Carrisi, spunta un diario segreto: ‘Non voglio più vivere …’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) La figlia di Al Bano e Romina Power annotava i suoi sfoghi in un diario Ancora oggi la scomparsa di Ylenia Carrisi continua ad essere un mistero. La figlia di Al Bano, ha fatto perdere le sue tracce in una triste notte del 1993. Come ormai sappiamo, la giovane all’epoca ventenne, ha chiamato i suoi genitori per augurare loro buon anno, sparendo nel nulla . Secondo quelle poche testimonianze Ylenia ha lasciato l’albergo dove era con il presunto compagno, Alexander Masakela. Ma cosa è successo realmente alla figlia di Romina Power e Carrisi? Ritrovato un diario segreto di Ylenia Carrisi In molti, nel corso degli anni, hanno dichiarato di aver visto Ylenia Carrisi in vari posti, ... Leggi su kontrokultura

Nel cuore di Albano Carrisi non si è mai rimarginata la ferita riguardante la scomparsa della figlia Ylenia, un qualcosa che per certi versi lui stesso non è riuscito a evitare quando la donna si trov ...

Al Bano e Loredana pronti alle nozze Romina è d’accordo

A quanto pare Romina Power ha dato la sua benedizione alle nozze tra Al Bano Carrisi, il suo ex marito e Loredana Lecciso. Pare addirittura che i tre abbiano fatto una cena insieme. Pare proprio che A ...

