Yari Ghidone e il suo camper: uno stile di vita alternativo ‘si può fare’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) Emerso in Rete nel periodo del lockdown, quando decide di trascorrere la quarantena in montagna in compagnia del suo cane Chérie, a bordo del suo camper, Yari Ghidone nei suoi video prova a convincere i follower a uscire dalla cosiddetta “zona comfort” invogliandoli ad abbracciare uno stile di vita alternativo. “Si può fare” è il messaggio che lancia a chi, stanco di apericena, lunch, brunch, sedute in palestra o dall’estetista, mal sopporta il logorio della vita moderna. Da tre anni, infatti, da quando si è licenziato dalla fumetteria dello zio, Yari ha deciso di seguire il proprio istinto e vivere immerso nella natura, spostandosi col suo camper, accampandosi nei luoghi ... Leggi su ilfattoquotidiano

